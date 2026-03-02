Bugün maç var mı? 2 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Mart Pazartesi günü spor tutkunları için hareketli bir gün olacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, ligdeki puan durumu ve şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maçların saatlerini ve hangi kanallardan izlenebileceğini merak ediyor; günün fikstürü spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 2 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Mart Pazartesi akşamı spor heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbol karşılaşmaları ön planda olurken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. Taraftarlar, maçların hangi saatlerde ve hangi kanallardan yayınlanacağını araştırıyor. Gecenin öne çıkan müsabakaları ve detaylı program bilgileri haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 20:00 TRT Spor – Manisa FK – Çorum FK (Futbol) Canlı
- 20:00 BeIN Sports 2 – Manisa FK – Çorum FK (Futbol) Canlı
- 20:30 S Sport Plus – Pisa – Bologna (Futbol) Canlı
- 20:30 Tivibu Spor 1 – Pisa – Bologna (Futbol) Canlı
- 22:45 S Sport Plus – Udinese – Fiorentina (Futbol) Canlı
- 22:45 Tivibu Spor 1 – Udinese – Fiorentina (Futbol) Canlı
- 23:00 S Sport Plus – Real Madrid – Getafe (Futbol) Canlı
- 23:15 S Sport Plus – Gil Vicente – Benfica (Futbol) Canlı
- 23:15 Tivibu Spor 2 – Gil Vicente – Benfica (Futbol) Canlı