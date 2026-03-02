Bugün maç var mı? 2 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2 Mart Pazartesi akşamı spor heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbol karşılaşmaları ön planda olurken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. Taraftarlar, maçların hangi saatlerde ve hangi kanallardan yayınlanacağını araştırıyor. Gecenin öne çıkan müsabakaları ve detaylı program bilgileri haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

20:00 TRT Spor – Manisa FK – Çorum FK (Futbol) Canlı

– Manisa FK – Çorum FK (Futbol) Canlı 20:00 BeIN Sports 2 – Manisa FK – Çorum FK (Futbol) Canlı

20:30 S Sport Plus – Pisa – Bologna (Futbol) Canlı

20:30 Tivibu Spor 1 – Pisa – Bologna (Futbol) Canlı

22:45 S Sport Plus – Udinese – Fiorentina (Futbol) Canlı