Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

19 Aralık Cuma günü futbolseverler, günün maç takvimini yakından takip ediyor. Süper Lig, Avrupa kupaları ve diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar, olası skor tahminleri ve takım kadroları spor gündeminin odağında bulunuyor. "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Takımların kadroları nasıl?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları, futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YAYINLAR

07:45 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetler

– Trendyol Süper Lig Özetler 08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu

10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller

13:30 TRT Spor – İtalya Serie A Özetler

16:00 TRT Spor – Gündem Futbol

18:30 TRT Spor – Taktik Analiz (Canlı)

20:00 TRT Spor – Esenler Erokspor vs Sarıyerspor (Canlı)

20:00 BeIN Sports 2 – Esenler Erokspor vs Sarıyer (Canlı)

20:00 BeIN Sports 1 – Kocaelispor vs Antalyaspor (Canlı)