Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
19 Aralık Cuma akşamı yaklaşırken spor gündemi de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Futbol tutkunları, "Bugün hangi maçlar var?", "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Başlama saatleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar, olası skor tahminleri ve yayın bilgileri, günün en çok merak edilen spor konuları arasında öne çıkıyor. Peki, Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 07:45 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetler
- 08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu
- 10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller
- 13:30 TRT Spor – İtalya Serie A Özetler
- 16:00 TRT Spor – Gündem Futbol
- 18:30 TRT Spor – Taktik Analiz (Canlı)
- 20:00 TRT Spor – Esenler Erokspor vs Sarıyerspor (Canlı)
- 20:00 BeIN Sports 2 – Esenler Erokspor vs Sarıyer (Canlı)
- 20:00 BeIN Sports 1 – Kocaelispor vs Antalyaspor (Canlı)
- 20:30 Tivibu Spor 3 – Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld (Canlı)
- 20:30 Tivibu Spor 2 – Paderborn vs Darmstadt 98 (Canlı)
- 22:00 BeIN MAX1 – Montpellier vs St.Raphael
- 22:00 A Spor – Futbol Meydanı (Canlı)
- 22:00 TRT Spor – Bologna vs Inter (Canlı)
- 22:30 Tivibu Spor 1 – B.Dortmund vs Monchengladbach (Canlı)
- 22:45 BeIN Sports 4 – US Avranches vs Brest (Canlı)
- 23:00 S Sport Plus – Valencia vs Mallorca (Canlı)
- 23:00 BeIN Sports 5 – Lens vs Feignies Aulnoye (Canlı)
- 23:00 Tivibu Spor 2 – Valencia vs Mallorca (Canlı)