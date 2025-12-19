Haberler

Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Aralık Cuma akşamı yaklaşırken spor gündemi de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Futbol tutkunları, "Bugün hangi maçlar var?", "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Başlama saatleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar, olası skor tahminleri ve yayın bilgileri, günün en çok merak edilen spor konuları arasında öne çıkıyor. Peki, Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

19 Aralık Cuma günü futbolseverler, günün maç takvimini yakından takip ediyor. Süper Lig, Avrupa kupaları ve diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar, olası skor tahminleri ve takım kadroları spor gündeminin odağında bulunuyor. "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Takımların kadroları nasıl?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları, futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 07:45 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetler
  • 08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu
  • 10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller
  • 13:30 TRT Spor – İtalya Serie A Özetler
  • 16:00 TRT Spor – Gündem Futbol
  • 18:30 TRT Spor – Taktik Analiz (Canlı)
  • 20:00 TRT Spor – Esenler Erokspor vs Sarıyerspor (Canlı)
  • 20:00 BeIN Sports 2 – Esenler Erokspor vs Sarıyer (Canlı)
  • 20:00 BeIN Sports 1 – Kocaelispor vs Antalyaspor (Canlı)

Bugün maç var mı? 19 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 20:30 Tivibu Spor 3 – Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld (Canlı)
  • 20:30 Tivibu Spor 2 – Paderborn vs Darmstadt 98 (Canlı)
  • 22:00 BeIN MAX1 – Montpellier vs St.Raphael
  • 22:00 A Spor – Futbol Meydanı (Canlı)
  • 22:00 TRT Spor – Bologna vs Inter (Canlı)
  • 22:30 Tivibu Spor 1 – B.Dortmund vs Monchengladbach (Canlı)
  • 22:45 BeIN Sports 4 – US Avranches vs Brest (Canlı)
  • 23:00 S Sport Plus – Valencia vs Mallorca (Canlı)
  • 23:00 BeIN Sports 5 – Lens vs Feignies Aulnoye (Canlı)
  • 23:00 Tivibu Spor 2 – Valencia vs Mallorca (Canlı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title