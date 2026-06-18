Bugün maç var mı? 18 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 18 Haziran Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarına yönelmeye devam ediyor. Uluslararası turnuvalar, hazırlık maçları ve çeşitli organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 18 Haziran Perşembe gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...
YAYINLAR
- 19.00 TRT 1 – Çekya - Güney Afrika
- 22.00 TRT 1 – İsviçre - Bosna Hersek
- 01.00 TRT Spor – Kanada - Katar
- 07.00 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Çorum FK
- 09.00 beIN Sports 2 – Çorum FK - Bodrum FK
- 11.30 beIN Sports 2 – Erokspor - Çorum FK
- 13.15 beIN Sports 2 – Çorum FK - Keçiörengücü
- 15.15 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Pendikspor
- 17.15 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Çorum FK
- 19.15 beIN Sports 2 – Çorum FK - Bodrum FK
- 22.00 beIN Sports 2 – Erokspor - Çorum FK
- 10.00 beIN Sports 1 – Antalyaspor - Gaziantep FK
- 12.00 beIN Sports 1 – Samsunspor - Kayserispor
- 14.45 beIN Sports 1 – Gençlerbirliği - Beşiktaş
- 16.00 beIN Sports 1 – Galatasaray - Başakşehir FK
- 18.00 beIN Sports 1 – Trabzonspor - Çaykur Rizespor
- 21.00 beIN Sports 1 – Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
- 12.30 TRT Spor – İngiltere - Hırvatistan
- 15.30 TRT Spor – Portekiz - Demokratik Kongo
- 22.00 TRT Spor – Çekya - Güney Afrika
- 00.00 TRT Spor – İsviçre - Bosna Hersek
- 13.00 S Sport – İspanya La Liga
- 17.00 S Sport – Kupada Bugün
- 18.00 S Sport – Football Nation
- 14.00 A Spor – Milli Maç Günü
- 18.30 A Spor – Dünya Kupası'nda Bugün
- 20.00 A Spor – Bayern Münih Dev Maçlar
- 21.00 A Spor – Transfer Raporu