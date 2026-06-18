Bugün maç var mı? 18 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 18 Haziran Perşembe gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...

YAYINLAR

19.00 TRT 1 – Çekya - Güney Afrika

22.00 TRT 1 – İsviçre - Bosna Hersek

01.00 TRT Spor – Kanada - Katar

– Kanada - Katar 07.00 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Çorum FK

09.00 beIN Sports 2 – Çorum FK - Bodrum FK

11.30 beIN Sports 2 – Erokspor - Çorum FK

13.15 beIN Sports 2 – Çorum FK - Keçiörengücü

15.15 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Pendikspor

17.15 beIN Sports 2 – Bodrum FK - Çorum FK

19.15 beIN Sports 2 – Çorum FK - Bodrum FK