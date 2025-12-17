Bugün maç var mı? 17 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
17 Aralık Çarşamba akşamı yaklaşırken spor gündemi de hareketleniyor. Futbolseverler, "Bugün maç var mı?", "Hangi takımlar karşı karşıya gelecek?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanması muhtemel mücadeleler, maç saatleri ve canlı yayın detayları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 17 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
15.00 | A Spor
- Fatih Karagümrük – İstanbulspor
Günün ilk karşılaşmasında iki ekip, ligde kritik puanlar için sahaya çıkıyor.
18.00 | A Spor
- Çaykur Rizespor – Gaziantep FK
Akşamüstü saatlerinde oynanacak mücadelede dengeli ve tempolu bir maç bekleniyor.
20.30 | A Spor
- Trabzonspor – Alanyaspor
Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, prime time kuşağında futbolseverlerle buluşuyor.
23.00 | S Sport Plus
- Dundee United – Celtic
Gecenin geç saatlerinde İskoçya'dan önemli bir karşılaşma ekranlara geliyor.