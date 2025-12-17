Bugün maç var mı? 17 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

17 Aralık Çarşamba günü futbolseverler gözünü maç takvimine çevirdi. Yerel liglerden Avrupa kupalarına kadar birçok organizasyonda oynanabilecek karşılaşmalar merak edilirken, "Bugün maç var mı?", "Hangi takımlar sahaya çıkıyor?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Günün maç programı, saatleri ve canlı yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

15.00 | A Spor

Fatih Karagümrük – İstanbulspor

Günün ilk karşılaşmasında iki ekip, ligde kritik puanlar için sahaya çıkıyor.

18.00 | A Spor

Çaykur Rizespor – Gaziantep FK

Akşamüstü saatlerinde oynanacak mücadelede dengeli ve tempolu bir maç bekleniyor.

20.30 | A Spor

Trabzonspor – Alanyaspor

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, prime time kuşağında futbolseverlerle buluşuyor.

23.00 | S Sport Plus

Dundee United – Celtic

Gecenin geç saatlerinde İskoçya'dan önemli bir karşılaşma ekranlara geliyor.