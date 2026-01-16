Bugün maç var mı? 16 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
16 Ocak Cuma akşamı spor gündemi hız kazanıyor. Günün ardından futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar ekran başındaki sporseverlerle buluşuyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadelelerin tüm detayları merakla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 16 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
16 Ocak Cuma akşamı futbol gündemi oldukça hareketli. Yurt içi liglerden Avrupa arenasına uzanan kritik karşılaşmalar, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşuyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadelelere dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 07:00 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus
- 07:15 – FA Cup 3. Tur Özetler ( Futbol ) | TRT Spor
- 07:30 – İtalya Serie A Özetler ( Futbol ) | TRT Spor
- 10:15 – Trendyol Süper Lig En Güzel Goller ( Futbol ) | TRT Spor
- 12:30 – İspanya LaLiga ( Futbol ) | S Sport
- 13:30 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus
- 16:00 – Gündem Futbol – Transfer | TRT Spor
- 18:00 – Taktik Analiz (Futbol) | TRT Spor
- 18:00 – İtalya Serie A (Futbol) CANLI | S Sport Plus
- 20:00 – Çorum FK – Adana Demirspor (Futbol) | TRT Spor
- 21:30 – Inside Serie A | S Sport Plus
- 22:00 – Transfer Gündemi (Futbol) | TRT Spor
- 23:30 – İleri Üçlü – Transfer (Futbol) | TRT Spor