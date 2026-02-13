Bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

13 Şubat Cuma akşamı spor arenasında heyecan zirveye ulaşıyor. Özellikle futbol maçları, günün en dikkat çeken başlıkları arasında öne çıkarken kritik karşılaşmalar büyük bir rekabete sahne olmaya hazırlanıyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri ise sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gecenin öne çıkan mücadelelerine dair tüm ayrıntılar haberin devamında…

YAYINLAR

14:30

TRT Spor : Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı

beIN Connect: Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı

17:00

TRT Spor : Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı

beIN Connect: Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı

18:25

S Sport Plus: Al-Hilal - Al Ettifaq (Futbol) – Canlı

20:00

BeIN Sports 2: Antalyaspor - Samsunspor (Futbol) – Canlı

BeIN Sports 1: Galatasaray - Eyüpspor (Futbol) – Canlı

beIN Connect: Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı

beIN Connect: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı

Tabii: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı

TRT Spor : Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı

20:30

Tivibu Spor 2: Fortuna Düsseldorf - Preussen Münster (Futbol) – Canlı

Tivibu Spor 1: Nürnberg - Karlsruhe (Futbol) – Canlı

21:30

Tivibu Spor 3: Santa Clara - Benfica (Futbol) – Canlı

22:00

Tivibu Spor 4: Volendom - PSV (Futbol) – Canlı

22:30

S Sport Plus: Borussia Dortmund - Mainz (Futbol) – Canlı

22:45