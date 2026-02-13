Haberler

Bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Şubat Cuma günü spor dünyasında tempo yine yüksek. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, gün boyu sporseverlerin gündeminde yer alacak. Kritik maçlar ve heyecan dolu mücadeleler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

13 Şubat Cuma akşamı spor arenasında heyecan zirveye ulaşıyor. Özellikle futbol maçları, günün en dikkat çeken başlıkları arasında öne çıkarken kritik karşılaşmalar büyük bir rekabete sahne olmaya hazırlanıyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri ise sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gecenin öne çıkan mücadelelerine dair tüm ayrıntılar haberin devamında…

YAYINLAR

14:30

  • TRT Spor : Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı
  • beIN Connect: Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı

17:00

  • TRT Spor : Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı
  • beIN Connect: Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı

18:25

  • S Sport Plus: Al-Hilal - Al Ettifaq (Futbol) – Canlı

20:00

  • BeIN Sports 2: Antalyaspor - Samsunspor (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 1: Galatasaray - Eyüpspor (Futbol) – Canlı
  • beIN Connect: Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
  • beIN Connect: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı

Bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • Tabii: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
  • TRT Spor : Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı

20:30

  • Tivibu Spor 2: Fortuna Düsseldorf - Preussen Münster (Futbol) – Canlı
  • Tivibu Spor 1: Nürnberg - Karlsruhe (Futbol) – Canlı

21:30

  • Tivibu Spor 3: Santa Clara - Benfica (Futbol) – Canlı

22:00

  • Tivibu Spor 4: Volendom - PSV (Futbol) – Canlı

22:30

  • S Sport Plus: Borussia Dortmund - Mainz (Futbol) – Canlı

22:45

  • Tivibu Spor 2: Pisa - Milan (Futbol) – Canlı
  • S Sport Plus: Pisa - Milan (Futbol) – Canlı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı takım Barcelona'ya gol oldu yağdı
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler