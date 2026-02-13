Bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
13 Şubat Cuma günü spor dünyasında tempo yine yüksek. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, gün boyu sporseverlerin gündeminde yer alacak. Kritik maçlar ve heyecan dolu mücadeleler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
13 Şubat Cuma akşamı spor arenasında heyecan zirveye ulaşıyor. Özellikle futbol maçları, günün en dikkat çeken başlıkları arasında öne çıkarken kritik karşılaşmalar büyük bir rekabete sahne olmaya hazırlanıyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri ise sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gecenin öne çıkan mücadelelerine dair tüm ayrıntılar haberin devamında…
YAYINLAR
14:30
- TRT Spor : Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı
- beIN Connect: Iğdırspor - Ümraniyespor (Futbol) – Canlı
17:00
- TRT Spor : Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı
- beIN Connect: Boluspor - Hatayspor (Futbol) – Canlı
18:25
- S Sport Plus: Al-Hilal - Al Ettifaq (Futbol) – Canlı
20:00
- BeIN Sports 2: Antalyaspor - Samsunspor (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 1: Galatasaray - Eyüpspor (Futbol) – Canlı
- beIN Connect: Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
- beIN Connect: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
- Tabii: Esenler Erokspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
- TRT Spor : Çorum FK - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
20:30
- Tivibu Spor 2: Fortuna Düsseldorf - Preussen Münster (Futbol) – Canlı
- Tivibu Spor 1: Nürnberg - Karlsruhe (Futbol) – Canlı
21:30
- Tivibu Spor 3: Santa Clara - Benfica (Futbol) – Canlı
22:00
- Tivibu Spor 4: Volendom - PSV (Futbol) – Canlı
22:30
- S Sport Plus: Borussia Dortmund - Mainz (Futbol) – Canlı
22:45
- Tivibu Spor 2: Pisa - Milan (Futbol) – Canlı
- S Sport Plus: Pisa - Milan (Futbol) – Canlı