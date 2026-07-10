Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 10 Temmuz Cuma bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?

Bugün futbolseverlerin gündeminde hem Dünya Kupası karşılaşması hem de hazırlık maçları yer alıyor. 10 Temmuz Cuma günü oynanacak maç programı belli olurken, Dünya Kupası'nda İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra Avrupa'da farklı organizasyonlarda birçok hazırlık mücadelesi de futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası programında bir karşılaşma bulunuyor.

Dünya Kupası

İspanya - Belçika | 22.00

Futbolseverler, günün Dünya Kupası programında yer alan bu mücadeleyi saat 22.00'de takip edebilecek.

10 TEMMUZ CUMA BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası karşılaşmasının yanı sıra çeşitli hazırlık mücadeleleri de oynanacak. Günün öne çıkan maç programı şu şekilde:

Leobendorf - Floridsdorfer AC | 19.30

Marchfeld - SK Rapid II | 19.30

Ulm - Eichstatt | 19.30

VfR Mannheim - Mannheim | 19.30

Widzew Lodz - Beşiktaş | 19.30

Eimsbutteler - Sasel | 19.45

Ebbs - Kitzbuhel | 20.00

Gleisdorf - Favoritner | 20.00

Hartberg (Am) - Gloggnitz | 20.00

Stadtwerke Bruck/Mur - Kapfenberg | 20.00

Treibach - TSV Grafenstein | 20.00

Weiz - Koflach | 20.00

Wiener Viktoria - Vorwarts Steyr | 20.00

10 Temmuz Cuma gününün maç programında yer alan karşılaşmalar, açıklanan fikstüre göre yukarıdaki saatlerde başlayacak. Dünya Kupası'nda günün tek mücadelesi İspanya ile Belçika arasında oynanırken, akşam saatlerinde Avrupa'da birçok hazırlık maçı da futbol gündemini oluşturacak.