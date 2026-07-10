Haberler

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 10 Temmuz Cuma bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 10 Temmuz Cuma bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 10 Temmuz Cuma bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var? Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Dünya Kupası'nda İspanya ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği günde, Avrupa'da birçok hazırlık maçı da oynanacak. İşte 10 Temmuz Cuma gününün maç programı ve karşılaşma saatleri.

Bugün futbolseverlerin gündeminde hem Dünya Kupası karşılaşması hem de hazırlık maçları yer alıyor. 10 Temmuz Cuma günü oynanacak maç programı belli olurken, Dünya Kupası'nda İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra Avrupa'da farklı organizasyonlarda birçok hazırlık mücadelesi de futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet. 10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası programında bir karşılaşma bulunuyor.

Dünya Kupası

İspanya - Belçika | 22.00

Futbolseverler, günün Dünya Kupası programında yer alan bu mücadeleyi saat 22.00'de takip edebilecek.

10 TEMMUZ CUMA BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası karşılaşmasının yanı sıra çeşitli hazırlık mücadeleleri de oynanacak. Günün öne çıkan maç programı şu şekilde:

Leobendorf - Floridsdorfer AC | 19.30

Marchfeld - SK Rapid II | 19.30

Ulm - Eichstatt | 19.30

VfR Mannheim - Mannheim | 19.30

Widzew Lodz - Beşiktaş | 19.30

Eimsbutteler - Sasel | 19.45

Ebbs - Kitzbuhel | 20.00

Gleisdorf - Favoritner | 20.00

Hartberg (Am) - Gloggnitz | 20.00

Stadtwerke Bruck/Mur - Kapfenberg | 20.00

Treibach - TSV Grafenstein | 20.00

Weiz - Koflach | 20.00

Wiener Viktoria - Vorwarts Steyr | 20.00

10 Temmuz Cuma gününün maç programında yer alan karşılaşmalar, açıklanan fikstüre göre yukarıdaki saatlerde başlayacak. Dünya Kupası'nda günün tek mücadelesi İspanya ile Belçika arasında oynanırken, akşam saatlerinde Avrupa'da birçok hazırlık maçı da futbol gündemini oluşturacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı