Borsa İstanbul bayramda kapalı mı olacak, kaç gün boyunca para çekilemeyecek? Borsadan para çekmek için son gün ne zaman, para ne zaman hesaba yatar?

Ramazan Bayramı yaklaşırken Borsa İstanbul'da nakit akışıyla ilgili önemli sorular gündemde. Borsa tatilde ne kadar süre kapalı kalacak, para çekmek için son gün hangisi ve yapılan satışların ödemesi ne zaman hesaplara geçecek? Bu belirsizlik yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI OLACAK?

Evet, Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle tatil sürecine girecek. Bayram arifesine denk gelen 19 Mart Perşembe günü yarım gün işlem yapacak ve öğleden sonra kapılarını kapatacak. Borsa, bayram boyunca yani cuma, cumartesi ve pazar günleri tamamen kapalı kalacak ve tatil sonrası 23 Mart Pazartesi günü normal işlem düzenine dönecek. Bu süreçte tüm işlemler duracak ve takas sisteminde de aksamalara yol açacak.

BORSA KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Borsa İstanbul, bayram nedeniyle toplamda yaklaşık 4 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre, perşembe öğleden sonra başlayan ara, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsıyor. Tatil süresince takas işlemleri ve ödemeler de durduğu için yatırımcıların nakit planlamalarını buna göre yapmaları gerekiyor. Özellikle T+2 takas sistemine tabi işlemler, bayram nedeniyle normalden daha geç hesaplara yansıyacak.

PARA ÇEKMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için kritik eşik 17 Mart Pazartesi olarak öne çıkıyor. Bugün yapılan hisse senedi veya yatırım fonu satışları, T+2 takas sistemi gereği normalde iki iş günü sonra hesaba geçiyor; yani bugünkü satışların ödemesi 19 Mart Perşembe günü hesaplara yansıyacak. Bu nedenle, bayram öncesi para çekmek isteyenlerin işlemlerini bugüne kadar tamamlamaları büyük önem taşıyor.

BU GÜN ÇEKİLEN PARALAR NE ZAMAN HESABA YATAR?

17 Mart Pazartesi günü satış yapan yatırımcıların paraları, takas sistemi gereği 19 Mart Perşembe günü hesaplarına geçecek. Ancak 18 Mart Çarşamba veya bayram tatiline denk gelen günlerde yapılan satışların ödemeleri, Borsa'nın kapalı olması nedeniyle 23 Mart Pazartesi günü yapılacak. Dolayısıyla bayram öncesi nakit akışını planlayan yatırımcıların bu takvim farkını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.