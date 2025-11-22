Boluspor Amedspor hangi kanalda? Boluspor Amedspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Boluspor Amedspor maçı hangi kanalda? Boluspor Amedspor TFF 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Boluspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Boluspor Amedspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Boluspor Amedspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BOLUSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor Amedspor maçı TRT Spor ve Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Boluspor Amedspor maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Boluspor Amedspor maçını izleyebilirsiniz.

BOLUSPOR AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor Amedspor maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.