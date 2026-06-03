BİM Aktüel ürünler kataloğu! 9-10 Haziran 2026 BİM Aktüel Saç kurutma ve düzleştirme, televizyon, projeksiyon...

Yeni aktüel ürün kataloglarıyla birlikte farklı kategorilerde yüzlerce ürün satışa hazırlanıyor. 9 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinden itibaren geçerli olacak kampanyalarda teknoloji, gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev yaşamına yönelik ürünler yer alıyor.

BİM AKTÜEL 9-10 HAZİRAN

10 Haziran'da satışa sunulacak ürünler arasında 75 inç ekran büyüklüğüne sahip 4K Ultra HD Google Smart LED televizyon 42.900 TL fiyatla yer alıyor. Aynı katalogda Android işletim sistemli projeksiyon cihazı 6.500 TL, havuz temizleme robotu ise 9.500 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Teknoloji ürünlerinin yanında kişisel bakım kategorisinde saç kurutma ve düzleştirme makinesi 5.490 TL, saç maşası 1.990 TL, saç kurutma makinesi 2.590 TL, keratinli saç düzleştirici 1.790 TL ve çok fonksiyonlu saç şekillendirme seti 5.900 TL fiyatla müşterilere sunulacak.

Aynı tarihte yayımlanan katalogda yaz dönemine yönelik ürünler de yer aldı. Deniz scooterı 19.500 TL fiyatla satışa çıkarken, çift motorlu elektrikli şişme deniz ve havuz yatağı 8.500 TL, elektrikli şişme deniz ve havuz botu ise 4.500 TL olarak listelendi. Buzlaş içecek makinesi 11.250 TL fiyatla satışa sunulurken çalışma sandalyesi 4.550 TL fiyat etiketiyle katalogdaki yerini aldı. Ev yaşamına yönelik ürünler arasında iki kapaklı beş bölmeli dolap 3.450 TL, süpürgelik dolabı 3.250 TL, ayakkabılık 2.250 TL ve çok amaçlı dolap 2.450 TL fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca farklı modellerde kol saatleri de 1.599 TL ile 3.799 TL arasında değişen fiyatlarla raflarda olacak.