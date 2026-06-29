Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin yatırımcılar tarafından yakından takip edilen halka arz süreci tamamlandı. BETAE işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket, 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında dağıtılan lot miktarı, hisse fiyatı ve işlem tarihi yer aldı. Peki, Beta Enerji ne zaman işlem görecek? BETAE kaç lot verdi? Detaylar...

BETA ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Beta Enerji halka arzına katılan yatırımcıların gündemindeki en önemli başlıklardan biri şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da hangi tarihte işlem görmeye başlayacağı oldu.

Mevcut resmi açıklamalara göre Beta Enerji'nin Borsa İstanbul'da işlem göreceği ilk tarih henüz açıklanmadı. BETAE paylarının işlem başlangıç tarihi, şirket ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

Bu nedenle yatırımcıların işlem başlangıç tarihiyle ilgili yalnızca şirketten ve ilgili resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

BETAE KAÇ LOT VERDİ?

Beta Enerji halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların en çok araştırdığı konulardan biri de dağıtılan lot sayısı oldu.

Açıklanan sonuçlara göre;

Bireysel yatırımcılara kişi başına en fazla 28 lot dağıtıldı.

28 lotun parasal karşılığı 1.120 TL olarak hesaplandı.

Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin lot satışa sunuldu.

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

Dağıtım sonuçları, açıklanan resmi verilere göre yatırımcı hesaplarına yansıtıldı.

BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Evet. Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi sonuçlara göre bireysel yatırımcılara kişi başına en fazla 28 lot dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtımın toplam parasal değeri ise 1.120 TL olarak hesaplandı.

Şirketin halka arzında toplam 60 milyon 750 bin lot satışa sunulurken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca halka arz edilen payların yarısı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

BETA ENERJİ HALKA ARZINDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Beta Enerji halka arzında yatırımcılara sunulan payların satış fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

Sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilen halka arz kapsamında;

Pay başına halka arz fiyatı 40 TL oldu.

Toplam 60 milyon 750 bin lot satışa sunuldu.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı.

Şirketin halka arz süreci tamamlanırken, bundan sonraki süreçte yatırımcılar BETAE paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe ilişkin yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.