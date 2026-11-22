Beste Uyanık, CNN Türk'te yıllarca ekonomi programları sunmuş bir gazeteci ve ekonomist. 39 yaşındaki Uyanık'ın Murat Aygen'in Profesyoneller programında asgari ücretlilere verdiği tavsiye 22 Kasım 2026'da tartışılmaya başlandı; programdan alınan kesit X'te 5,1 milyon kez görüntülendi.

BESTE UYANIK KİMDİR?

Beste Uyanık, ekonomi haberciliğinden gelen bir televizyon sunucusu. Liseyi Nişantaşı Işık'ta okudu, üniversite için New York'a gitti. Amerika'da ABC ve CBS'te çalıştı, organizatör Preston Bailey'nin internet ve televizyon editörlüğünü yaptı.

2012'de Türkiye'ye döndü. Dialog Eğitim Merkezi'nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra CNN Türk'te ekonomi programları sundu ve kanalın ekonomi müdürlüğüne kadar yükseldi. Mart 2021'de 24 TV'ye geçti, orada Analiz Sentez programının moderatörlüğünü yaptı. Ekran dışında lisanslı bir ralli pilotu: yurt dışında 100'den fazla off-road ve pist yarışına katıldı. Koca Bulma Sanatı adlı bir kitabı var.

BESTE UYANIK ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN NE DEDİ?

Beste Uyanık, asgari ücretle çalışanların da tasarruf edip kendilerine yatırım yapması gerektiğini söyledi. Murat Aygen aylık 28.075 lira kazanan biri için bunun nasıl mümkün olacağını sorunca Uyanık, asgari ücretle çalışılan dönemin geçici olduğunu, kişi kendini geliştirirse durumun değişeceğini anlattı.

Örnek olarak kendi evinde çalışanları verdi. Uyanık'a göre ev işlerinde çalışan biri öğrendiği becerilerle başka bir eve gittiğinde "Ben gümüş parlatmayı da biliyorum" diyebilir ve bu onu daha değerli kılar. Kesit X'te binden fazla yorum aldı, tavsiye sosyal medyada tepki çekti. Uyanık'ın eleştirilere bir yanıtı olmadı.

BESTE UYANIK NEDEN CNN TÜRK'TEN AYRILDI?

Beste Uyanık, 2019'da termik santrallere filtre takılmasının maliyetini konu alan programı tartışılınca CNN Türk'ten ayrıldı. O günlerde kovulduğu yazıldı; Uyanık ise istifa ettiğini açıkladı.

Ayrılığı Nisan 2026'da yine Profesyoneller'de anlattı. Kanalın kendisine destek olmadığını, o sırada üç aylık bir bebeği olduğunu ve yaklaşık 50 gün ağladığını söyledi. Kendi yayınlarını açma fikrinin eşinden geldiğini de ekledi.

BESTE UYANIK KAÇ YAŞINDA?

Beste Uyanık 39 yaşında. 6 Mart 1987'de doğdu.

BESTE UYANIK NE MEZUNU?

Beste Uyanık, New York University'de medya, grafik tasarım ve ekonomi okudu. Daha önce moda merakıyla gittiği Parsons School of Design'dan iki yıl sonra ayrılmıştı. Pace University'de görsel iletişim ve medya sanatları üzerine yüksek lisans yaptı; 2010'da New York Film Academy'de oyunculuk eğitimi aldı.

BESTE UYANIK KİMİNLE EVLİ?

Beste Uyanık, 2018'de iş insanı Emir Ali Kapukaya ile evlendi. Bu, Uyanık'ın ikinci evliliği.