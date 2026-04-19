Beşiktaş Samsunspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş Samsunspor maçı canlı izle! Süper Lig’de 30. hafta heyecanı, futbolseverleri kritik bir karşılaşmaya daha kilitlemiş durumda. Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Beşiktaş Samsunspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor.

Süper Lig’de heyecanın giderek arttığı haftalara girilirken, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. 30. hafta kapsamında sahne alacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini, başlama saatini ve oynanacağı stadyumu merak ediyor. Peki, Beşiktaş Samsunspor canlı nereden izlenir? Beşiktaş Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR CANLI İZLE!

Samsunspor - Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı platformlara erişimi bulunması gerekiyor. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, mücadeleyi ekranlara taşıyacak resmi kuruluş olarak öne çıkıyor.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyen kullanıcıların ise TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekiyor. Böylece mobil cihaz, tablet ya da bilgisayar üzerinden karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi, Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de karşılaşmanın başlama saati oldu. Samsunspor - Beşiktaş maçı, 19 Nisan Pazar günü (bugün) saat 17.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmaya Samsun ev sahipliği yapacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Dilara Yıldız
