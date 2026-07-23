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Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu! Beşiktaş Midtjylland ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu! Beşiktaş Midtjylland ilk 11'de kimler var?
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Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Midtjylland muhtemel 11, maç kadrosu ilk 11 merak ediliyor. İşte Beşiktaş Midtjylland maç kadrosu ve detaylar...

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.  Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu kimler var? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland 11: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Onur BAYRAM
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