Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu! Beşiktaş Midtjylland ilk 11'de kimler var?

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu kimler var? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Midtjylland maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland 11: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.