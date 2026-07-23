Beşiktaş Midtjylland hangi kanalda? Beşiktaş Midtjylland maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda? Beşiktaş Midtjylland UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Midtjylland maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Midtjylland maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Midtjylland maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden Beşiktaş Midtjylland maçını canlı yayın ile şifresiz izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Midtjylland maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.