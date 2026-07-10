Beşiktaş Mattersburg maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Mattersburg golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Beşiktaş Mattersburg kaç kaç? Beşiktaş Mattersburg canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Mattersburg kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Mattersburg maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Mattersburg maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Mattersburg maçı bu akşam saat 18.00 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş Mattersburg maçı Slovakya'da oynanacak.