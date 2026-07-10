Beşiktaş Mattersburg hangi kanalda? Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Mattersburg maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mattersburg hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Mattersburg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Mattersburg maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Mattersburg maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Mattersburg maçını S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Mattersburg maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.