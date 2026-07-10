Haberler

Beşiktaş Mattersburg hangi kanalda? Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Mattersburg hangi kanalda? Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Mattersburg hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Mattersburg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Mattersburg maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Mattersburg maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mattersburg hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Mattersburg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Mattersburg maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Mattersburg maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Mattersburg maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Mattersburg maçını S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Mattersburg maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Kutlama yapan genç kız korkunç şekilde can verdi
Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar

Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Erdoğan askerlerin gözünün içine bakarak söyledi: Asla taviz vermeyiz
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!