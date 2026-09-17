Beşiktaş Marsilya maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Beşiktaş Marsilya golleri kim attı, dakika kaç?

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Beşiktaş Marsilya maçı başladı! Beşiktaş Marsilya canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Marsilya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Marsilya maçını TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş Marsilya maçı İstanbul şehrinde bulunan Beşiktaş Park stadyumda oynanacak.