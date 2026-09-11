Beşiktaş Erzurumspor hangi kanalda? Beşiktaş Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Erzurumspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Erzurumspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Erzurumspor maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Erzurumspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Beşiktaş Erzurumspor maçı TOD platformu üzerinden TOD kullanıcıları tarafından internet bağlantısı ile izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.