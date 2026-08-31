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Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu Beşiktaş Çorum FK ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Çorum FK maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu Beşiktaş Çorum FK ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Çorum FK maç kadrosu ilk 11!
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Beşiktaş - Çorum FK maç kadrosu! Beşiktaş Çorum FK 11'ler! BJK Çorum maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Çorum FK ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Çorum FK muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Beşiktaş Çorum FK maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Çorum FK ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Çorum FK muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş - Çorum FK maç kadrosu açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK 11: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

Beşiktaş Çorum FK maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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