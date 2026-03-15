Beşiktaş 11'i! Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri Ankara'da oynanacak. Beşiktaş, bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı mı? Beşiktaş 11'i! Detaylar...

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması öncesinde takımların ilk 11'leri netleşti. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın teknik direktörleri sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Özellikle deplasman ekibi Beşiktaş'ın tercih ettiği kadro futbol kamuoyunda merak edilirken, Gençlerbirliği de kendi sahasında güçlü bir kadro ile sahaya çıkacak.

İlk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte iki takımın oyun planları da büyük ölçüde netleşmiş oldu. Taraftarlar, özellikle hücum hattındaki tercihlerin maçın kaderini belirleyebileceğini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ 11'İ

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında sahaya şu ilk 11 ile çıkacak:

Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında Ersin kaleyi korurken, Murillo, Agbadou, Djalo ve Rıdvan dörtlü savunma hattını oluşturuyor. Orta sahada Ndidi, Asllani ve Orkun üçlüsü görev alırken, hücum hattında Cerny, Olaitan ve Oh'un etkili olması bekleniyor.

GERÇLERBİRLİĞİ 11'İ

Ev sahibi Gençlerbirliği ise Beşiktaş karşısına şu kadro ile çıkacak:

Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang.

Başkent temsilcisinde kalede Ricardo görev alırken, savunma hattı Pedro, Goutas, Zuzek ve Thalisson'dan oluşuyor. Orta sahada Dele-Bashiru ve Koita gibi isimler dikkat çekerken, hücum hattında Tongya, Göktan, Metehan ve Niang gol arayacak.