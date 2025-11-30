Beşiktaş 11'i! Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. 30 Kasım Pazar 2025 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Peki, Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler açıklandı mı? Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Maç öncesi her iki takımın kadroları merak konusu oldu. Teknik direktörlerin son dakikada yapacağı değişiklikler dışında, her iki takımın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler büyük ölçüde netleşti. Taraftarlar ve futbol analistleri, bu kritik müsabaka için oyuncu dizilişlerini yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ 11'İ

Beşiktaş teknik direktörü sahaya güçlü bir kadro çıkarmayı planlıyor. Muhtemel 11 şöyle:

Kaleci: Ersin

Defans: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek

Orta Saha: Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny

Forvet: El Bilal, Abraham

Beşiktaş, özellikle orta saha ve hücum hattında yaratıcı oyuncularıyla dikkat çekiyor. Ndidi'nin kontrolündeki orta saha, rakibin ataklarını kesmeye ve hızlı hücumlarla gole gitmeye odaklanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK 11'İ

Ev sahibi Fatih Karagümrük, sahaya sürprizlere açık ve dengeli bir kadro ile çıkacak gibi görünüyor. Muhtemel 11 şöyle:

Kaleci: Grbic

Defans: Roco, Balkovec, Çağtay

Orta Saha: Kranevitter, Atakan, Berkay, Tresor, Fofana, Camacho

Forvet: Serginho

Karagümrük, özellikle kanat ve orta saha organizasyonlarıyla Beşiktaş'ın dengesini bozmayı hedefleyecek. Serginho'nun hareketliliği ve Fofana'nın top dağıtımı, ev sahibi takımın en büyük kozları arasında.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesi 30 Kasım 2025 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdüğüyle sahada heyecan doruk noktasına ulaşacak.

Bu kritik karşılaşma, Süper Lig'in üst sıralarını yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş'ın güçlü kadrosu ile Karagümrük'ün sürprizlere açık oyun anlayışı, maçın tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Futbolseverler, hem televizyondan hem de stadyumdan bu heyecana tanıklık edebilecek.