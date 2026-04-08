Benzine, motorine indirim gelecek mi? SON DAKİKA 9 Nisan 2026 akaryakıta indirim gelecek mi, indirim var mı?

Benzine indirim gelecek mi son dakika! ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından petrol piyasalarında sert hareketler yaşandı. Motorine indirim gelecek mi? Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatın yeniden başlayacağı beklentisiyle petrol fiyatları hızla gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentiler de yeniden şekillendi.

ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes enerji piyasalarında önemli bir kırılmaya yol açtı. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına olası yansımalarıyla gündeme geldi.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim sürecinde yükseliş eğilimine giren petrol fiyatları, geçici ateşkes kararının ardından sert şekilde geriledi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına dair beklentiler, küresel piyasalarda arz endişelerini azaltırken petrol fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşandı. Brent petrolün 90 dolar seviyesine kadar çekilmesi, enerji piyasalarında yeni bir fiyatlama sürecini başlattı.

Hürmüz Boğazı’nda yeniden başlayan tanker geçişleri de bu süreci destekledi. Malezya merkezli Petronas tarafından kiralanan bir tankerin Irak ham petrolü taşıyarak boğazdan geçiş yapması, sevkiyatın yeniden başladığını ortaya koydu. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentiler artarken, sektör temsilcileri gün içinde oluşacak verilerin belirleyici olacağını belirtti.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında 10 liranın üzerinde indirim beklentisi dile getirildi. Sektör kaynakları, özellikle motorinde yapılacak indirimin eşel mobil sistemi nedeniyle doğrudan pompaya yansıyabileceğini aktardı. Bu çerçevede motorin fiyatlarında belirgin bir değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

Benzin tarafında ise indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği belirtiliyor. Mevcut vergi sistemi kapsamında indirimin yüzde 75’lik bölümünün ÖTV’ye aktarılacağı, kalan yüzde 25’lik kısmın ise fiyatlara yansıyacağı kaydedildi. Yetkililer, İtalya piyasasının açılmasıyla birlikte yeni fiyatların netleşeceğini bildirdi. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin litre fiyatı 63.25 TL, motorin 85.29 TL ve LPG 34.99 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzin 64.22 TL, motorin 86.42 TL, LPG ise 34.87 TL’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 64.50 TL, motorin 86.70 TL ve LPG 34.79 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Onur BAYRAM
