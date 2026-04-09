Benzin Motorin Akaryakıt Fiyatları 10 Nisan 2026! Benzine, motorine, mazota İNDİRİM geldi mi?

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

09.04.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 63,20 TL

Motorin TL/lt: 85,24 TL

Fuel Oil TL/Kg: 50,59 TL

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkes sonrası petrol fiyatları sert düşerken, Türkiye’de benzin ve motorine indirim bekleniyor. Bu kapsamda cuma gününden itibaren motorine 12,88 TL, benzine ise 1,05 TL indirim gelecek.

İran Savaşı'ndaki ateşkes sonrası brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu gerileme ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İndirim sonrası motorin fiyatları Türkiye genelinde ortalama 72-73 lira seviyesine inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.