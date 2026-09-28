Benzin, mazot ve LPG fiyatları değişiyor! 1 Ekim'de akaryakıta ne kadar zam gelecek?

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Benzine, motorine ve LPG'ye zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla yeni bir zam dalgası beklentisi araç sahiplerinin gündeminde. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG'ye 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

Zamanlanmış artışlar öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları, il ve yaka farklılıklarına göre şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

80,40 TL Motorin: 93,50 TL

93,50 TL LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

80,30 TL Motorin: 93,30 TL

93,30 TL LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

81,40 TL Motorin: 94,60 TL

94,60 TL LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

81,70 TL Motorin: 94,90 TL

94,90 TL LPG: 34,99 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıtta sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir zam dalgası kapıda. Benzinde fiyat artışlarını sınırlayan eşel mobil uygulamasının 1 Ekim itibarıyla sona ermesi beklenirken, biriken maliyetlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlandırması, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na dayanır ve 1 Ocak 2005'ten itibaren serbest piyasa esasına göre işler. Kanuna göre EPDK fiyat belirlemez; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, en yakın erişilebilir dünya piyasasını esas alarak kendi tavan fiyatlarını hesaplar ve bunu EPDK'ya bildirir. Bu hesaplamada günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru çarpılarak ürünün TL cinsinden gümrüksüz maliyeti (gümrüksüz rafineri fiyatı) bulunur.

Bu gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılır: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı + ÖTV + EPDK Payı = Rafineri Satış Fiyatı. Bu fiyata daha sonra nakliye (navlun) maliyeti, dağıtıcı payı, bayi payı ve KDV eklenerek akaryakıtın bayi (pompa) satış fiyatı oluşur.

Sistem serbest piyasa esaslı olduğundan, dağıtıcılar bayileri için tavan fiyat belirleyebilir veya fiyat tavsiye edebilir; bu yüzden aynı ürün, taşıma mesafesi ve yerel rekabet farkları nedeniyle şehirden şehre ve şirketten şirkete küçük farklılıklar gösterebilir. Kanun EPDK'ya istisnai durumlarda fiyatlara sınırlı süreyle müdahale (geçmişte 2 aylık tavan fiyat uygulaması gibi) yetkisi de tanımaktadır.