Benfica Real Madrid maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?
Benfica - Real Madrid maç kadrosu! Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde Benfica'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Benfica - Real Madrid maç kadrosu, eksikler merak ediliyor. Ayrıca Benfica - Real Madrid maçında Arda Güler oynuyor mu kadroda mı en çok merak edilenler arasındaydı. İşte Benfica Real Madrid maç kadrosu ve detaylar...
Benfica Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını başlamasına çok az bir süre kaldı. Benfica Real Madrid maç kadroları belli oldu.
BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
Benfica Real Madrid maç kadrosu açıklandı:
Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl, Barreiro, Aursnes; Prestianni, Schjeldrup, Sudakov, Pavlidis
Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Alvaro Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Mbappe, Vinicius
BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te Tabii Spor'da yayınlanacak.