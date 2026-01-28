Haberler

Benfica Real Madrid maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?

Benfica Real Madrid maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica - Real Madrid maç kadrosu! Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde Benfica'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Benfica - Real Madrid maç kadrosu, eksikler merak ediliyor. Ayrıca Benfica - Real Madrid maçında Arda Güler oynuyor mu kadroda mı en çok merak edilenler arasındaydı. İşte Benfica Real Madrid maç kadrosu ve detaylar...

Benfica Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını başlamasına çok az bir süre kaldı. Benfica Real Madrid maç kadroları belli oldu.

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Benfica Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl, Barreiro, Aursnes; Prestianni, Schjeldrup, Sudakov, Pavlidis

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Alvaro Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Benfica Real Madrid maç kadrosu ilk 11! Arda Güler oynuyor mu?

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te Tabii Spor'da yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor