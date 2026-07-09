BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA! 2026 bedelli askerlik ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışın kesinleşmesiyle birlikte 2026 yılının ikinci yarısı için yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu yeni tarifeye göre, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak bedelli askerlik tutarı önceki döneme göre memur maaş zammı oranında yükseldi. Peki, 2026 bedelli askerlik ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte 2026 bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi olarak açıklanan son rakamlar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretini resmi olarak açıkladı. Açıklamaya göre bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı.

Altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen memur maaş zammı oranı 3 Temmuz 2026 tarihinde yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlik ücreti de yürürlükteki hesaplama yöntemi kapsamında aynı oranda artış gösterdi.

MSB tarafından yapılan duyuruya göre yeni bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak uygulanacak.

Bu tutar, yalnızca belirtilen ikinci altı aylık dönem için geçerli olacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

2026 yılının ilk altı ayında ise bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyordu.

Böylece yeni dönemle birlikte bedelli askerlik başvurularında esas alınacak ücret, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncellenmiş oldu.

Uygulanacak ücret dönemi şu şekilde açıklandı:

1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026

Bedelli askerlik ücreti: 472.653,60 TL

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52 oranındaki artış doğrultusunda yükseldi.

Buna göre;

2026 ilk altı ay bedelli askerlik ücreti: 416.361,30 TL

2026 ikinci altı ay bedelli askerlik ücreti: 472.653,60 TL

Resmi açıklamaya göre bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişiklik esas alınarak güncellendi ve yeni tutar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan bu ücret, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılacak bedelli askerlik işlemlerinde geçerli olacak.