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Batrakov evli mi, bekar mı, sevgilisi kim? Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, çift nasıl tanıştı ve aralarındaki yaş farkı ne kadar? Batrakov'un özel hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

BATRAKOV EVLİ Mİ?

Aleksey Batrakov evli. Rus futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Irina Podshibyakina ile 16 Haziran 2026'da dünyaevine girdi. Çiftin düğününde davetlilerden çiçek getirmek yerine hayvan barınaklarına bağış yapmaları istendi.

BATRAKOV BEKAR MI?

Aleksey Batrakov bekar değil. Galatasaray'a transfer olmadan yaklaşık iki ay önce evlenen Batrakov, İstanbul'a eşi Irina Podshibyakina ile birlikte geldi.

BATRAKOV'UN SEVGİLİSİ KİM?

Batrakov'un uzun süre sevgilisi olan Irina Podshibyakina, bugün futbolcunun eşi. Çift, 2024 yılının sonlarında Lokomotiv Moskova'nın tesislerinde tanıştı. Zamanla arkadaşlığı romantik bir ilişkiye dönüşen ikili, bir süre birlikte olduktan sonra evlenme kararı aldı. Batrakov'un Irina Podshibyakina'ya Paris'te Eyfel Kulesi manzaralı bir restoranda evlilik teklif ettiği belirtildi.

BATRAKOV'UN EŞİ IRINA PODSHIBYAKINA KİMDİR?

Irina Podshibyakina, 5 Temmuz 1995'te Moskova'da doğdu. 31 yaşındaki Podshibyakina, eski bir profesyonel futbolcu ve spor sunucusu.

Futbola Çertanovo altyapısında başlayan Podshibyakina, ardından İzmaylovo, Zorkiy ve Zvezda-2005 takımlarında forma giydi. 2021'de Lokomotiv Moskova kadın takımına katılan Podshibyakina, savunma oyuncusu olarak görev yaptı. Rusya Kadın Milli Takımı formasını da 10 kez giyen Podshibyakina, yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından Ocak 2024'te profesyonel futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra Lokomotiv Moskova'nın kulüp televizyonunda ve dijital yayınlarında sunuculuk yapan Podshibyakina, Eylül 2026'da bu görevinden ayrıldı.

BATRAKOV İLE EŞİ ARASINDAKİ YAŞ FARKI NE KADAR?

9 Haziran 2005 doğumlu Aleksey Batrakov ile 5 Temmuz 1995 doğumlu Irina Podshibyakina arasında yaklaşık 10 yaş fark bulunuyor. Podshibyakina, eşinden 9 yıl 11 ay büyük.

BATRAKOV'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Aleksey Batrakov ile Irina Podshibyakina'nın çocuğu olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğdu. 21 yaşındaki futbolcu, hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak forma giyiyor. 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Profesyonel kariyerine Lokomotiv Moskova'da başlayan Batrakov, 2025-2026 sezonunda Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda çıktığı 36 maçta 17 gol attı, ligde 9 asist yaptı. Rusya Milli Takımı'nda ilk maçına 15 Kasım 2024'te Brunei karşısında çıkan ve bu maçta gol atan Batrakov, milli formayla 12 maçta 4 gol kaydetti.

BATRAKOV GALATASARAY'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan transfer etti. Sarı-kırmızılılar, transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Anlaşmaya göre Lokomotiv Moskova, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'ini alacak. Batrakov ile 2030-2031 sezonu sonuna kadar 5 yıllık sözleşme imzalandı. Rus futbolcunun sezonluk garanti net ücreti 3,25 milyon euro olarak açıklandı.