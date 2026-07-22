Başakşehir Inter Turku maç özeti ve golleri! (ÖZET) Başakşehir Inter Turku kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇ ÖZETİ

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BAŞAKŞEHİR INTER TURKU ÖZET

Başakşehir Inter Turku maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir Inter Turku maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Başakşehir Inter Turku maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.