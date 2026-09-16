Barcelona Racing Santander maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Barcelona Racing Santander golleri kim attı, dakika kaç?

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BARCELONA RACİNG SANTANDER MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona Racing Santander maçı 4-1'lık Barcelona üstünlüğüyle devam ediyor.

BARCELONA RACİNG SANTANDER MAÇI CANLI İZLE

Barcelona Racing Santander maçını S Sport üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA RACİNG SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Racing Santander maçı bu akşam saat 22.30 itibariyle başladı.