Bayram öncesi finansal işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için arefe günü bankaların çalışma düzeni büyük önem taşıyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan arefe, resmi tatil statüsünde olduğundan kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da mesai saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Peki, Bankalar bugün açık mı, saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar açık mı? Detaylar...

19 Mart Perşembe günü arefe kapsamında bankalar, sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ancak öğleden sonra itibarıyla resmi tatil uygulaması nedeniyle tüm banka şubeleri bayram tatiline girecek.

Arefe günü bankaların sabah saatlerinden itibaren açık olması, vatandaşların son dakika finansal işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle EFT, havale ve fatura ödemeleri gibi işlemler için bankaların açık olup olmadığı bilgisi kritik önem taşıyor.

Bankaların arefe günü çalışma saatleri, kamu kurumlarındaki mesai düzeniyle paralellik gösteriyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü tüm banka şubeleri saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Öğleden sonra itibarıyla tüm şubeler kapalı olacak ve bayram tatiline girecek.

Vatandaşların özellikle son günlerdeki para transferleri, kredi ödemeleri veya diğer bankacılık işlemleri için planlama yaparken bu saatlere dikkat etmesi gerekiyor. Erken saatlerde şubelere giderek işlemlerini tamamlayan müşteriler, olası yoğunluğu da önlemiş olacak.