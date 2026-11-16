Bank of America çöktü mü, Visa çöktü mü, Citibank çöktü mü, American Express çöktü mü?

Kesintilerin ardından "Bank of America çöktü mü?", "Visa çöktü mü?", "Citibank çöktü mü?" ve "American Express çöktü mü?" soruları gündeme geldi. JPMorgan Chase teknik bir sorun yaşandığını doğrularken, ilk bilgilere göre kesinti bir siber saldırıdan kaynaklanmıyor. Visa, Citibank ve American Express'te ise yaygın bir kesinti yaşandığına ilişkin bir açıklama ya da bilgi bulunmuyor. İşte ABD'deki banka kesintisine ilişkin son gelişmeler.

BANK OF AMERICA ÇÖKTÜ MÜ?

Bank of America'nın internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bakiyelerini görüntüleyemediklerini ve bazı işlemleri gerçekleştiremediklerini bildirdi. Bank of America'dan kesintinin nedenine ilişkin kapsamlı bir açıklama henüz yapılmadı.

VISA ÇÖKTÜ MÜ?

Visa'nın ödeme sistemlerinde yaygın bir kesinti yaşandığına ilişkin bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Sorunun bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleriyle sınırlı olduğu belirtiliyor.

CİTİBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Citibank'ta yaygın bir erişim sorunu yaşandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Kesintiden en çok etkilenen bankalar arasında Citibank yer almıyor.

AMERICAN EXPRESS ÇÖKTÜ MÜ?

American Express'te yaygın bir kesinti yaşandığına ilişkin bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor.

HANGİ BANKALARDA SORUN VAR?

Erişim sorunu yaşandığı bildirilen bankalar ve hizmetler şunlar:

JPMorgan Chase

Bank of America

Wells Fargo

U.S. Bank

Zelle ödeme sistemi

JPMORGAN SORUNU DOĞRULADI

ABD medyasından CNBC'nin haberine göre JPMorgan Chase, teknik bir sorun yaşandığını doğruladı ve ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını duyurdu. ABD basınında yer alan ilk bilgilerde kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı belirtildi. Diğer bankalardan ise kesintinin nedenine ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

EN FAZLA ŞİKAYET CHASE'TE

ABD basınındaki haberlere göre en fazla şikayet JPMorgan Chase'in bankacılık hizmetleri için geldi. Kesintileri takip eden Downdetector sitesinde sabah saatlerinde 2 binden fazla kullanıcı sorun bildirdi. New York Post'un aktardığına göre Chase için 3 bin 300'ü aşan, Bank of America ve Wells Fargo için ise toplam yaklaşık 800 bildirim kaydedildi. Şikayetler ağırlıklı olarak internet bankacılığına giriş, hesap bilgilerine erişim ve mobil uygulama hizmetlerinde yoğunlaştı.

MICROSOFT'TA DA SORUN VAR

Bankaların yanı sıra Microsoft hizmetlerinde de erişim sorunları yaşanıyor. Outlook ve Microsoft 365 kullanıcıları platformlara erişmekte güçlük çektiğini bildirdi.

ABD'DE ART ARDA KRİZ

ABD'de geçen hafta hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde tüm uçuşlar durdurulmuş, binlerce sefer iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Bankacılık sistemindeki erişim sorunu, kısa süre içinde yaşanan ikinci büyük aksaklık oldu. İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Bazı finans kuruluşlarının hata bildirimleri: