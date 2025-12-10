Türkiye'nin madeni yağ, antifriz ve endüstriyel kimyasal üretiminde öne çıkan markalarından biri olan Bahadır Kimya, köklü geçmişi, aile şirketi yapısı ve hızla büyüyen üretim kapasitesiyle son yılların en çok merak edilen şirketleri arasında yer alıyor. Peki, Bahadır Kimya kimin, sahibi kim? Bahadır Kimya ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde....

BAHADIR KİMYA KİMİN?

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., temelleri 1974 yılında otomotiv sektörüne hizmet vermek üzere atılan Bahadır Şirketler Grubu'nun bir parçası olarak ortaya çıkan köklü bir sanayi kuruluşudur. Grup, ilk yıllarında otomotiv yedek parça bayilikleriyle faaliyet gösterirken, 1997 yılında otomobil servisçiliğine adım atarak hizmet alanını genişletmiştir.

BAHADIR KİMYA NE İŞ YAPIYOR?

2001 yılı ise şirket için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte Ankara'da madeni yağ ve antifriz üretimi yapmak üzere ilk fabrikasını kuran Bahadır Kimya, böylece üretim sektörüne güçlü bir giriş yapmıştır. 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü'nü alarak otomotiv sektöründeki etkinliğini artıran şirket, 2009 yılında aerosol sprey üretimine başlamasıyla ürün portföyünü daha da genişletmiştir.

2013 yılında 5. Teşvik Bölgesi imkanlarından yararlanarak Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrikasını devreye alan şirket, 2017 yılına gelindiğinde ise toplam 10.360 m² alan içinde 8.640 m² kapalı alana sahip modern tesislerinde faaliyetine devam etmiştir.

Bugün Bahadır Kimya; otomotiv, endüstri ve bakım kimyasalları alanında geniş ürün yelpazesiyle sektörde öne çıkan bir üretici konumundadır.

BAHADIR KİMYA SAHİBİ KİM?

Bahadır Kimya'nın sahiplik yapısı, halka arz süreciyle birlikte kamuoyuna açık hale gelmiştir. Şirkette yüzde 5'in üzerinde paya sahip iki ortak bulunmaktadır:

Serkan Bahadır – %95 pay ile ana hissedar

Sezai Bahadır – %5 pay sahibi (Veriler, şirketin halka arz süreci - 2024 yılına aittir. )

Bu yapı, şirketin yönetiminde aile kontrolünün güçlü şekilde sürdüğünü göstermektedir. Serkan Bahadır'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapması, şirketin operasyonel stratejilerinin tek elden yürütülmesine olanak tanımaktadır.