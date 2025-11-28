Haberler

Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, Fenerbahçe yorumu nedir?

Güncelleme:
Can Aydoğmuş Fenerbahçe yorumu 2018'den bu yana gündemdeydi. Astrolog Can Aydoğmuş'un yıllar önce yaptığı Fenerbahçe açıklaması, 2025'in Aralık ayına yaklaşılırken en çok konuşulanlar arasında girdi. Fenerbahçe yorumu sonrası Can Aydoğmuş'un özellikle 2026 yılını işaret eden sözleri, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Peki, Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

Astrolog Can Aydoğmuş'un 2018 yılında yaptığı Fenerbahçe açıklaması, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Aydoğmuş'un geçmiş yıllarda yaptığı değerlendirmeler, Aralık 2025'e girilirken yeniden hatırlatıldı.

CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Aydoğmuş, eğitim hayatının ilk dönemini İstanbul Prestij Koleji'nde tamamladıktan sonra İngiltere'deki Egerton Rothesay School'da sürdürdü. Çocuk yaşta annesi, babası ve ablasını kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçiren Can Aydoğmuş, bu süreçte sokakta kaldığı zor dönemden geçti. Yaşadığı travmalar onu içsel bir arayışa yönlendirirken, kişisel gelişimle ilgili yöntemlere olan ilgisi 11 yaşında başladı ve bu alanda derinleşmesi için temel oluşturdu.

Can Aydoğmuş, sonraki yıllarda kişisel gelişim çalışmalarını profesyonel bir çizgiye taşıyarak organizasyonel konstelasyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, regresyon, Vedik astroloji ve bilinçaltı çalışmaları gibi birçok alanda eğitimler aldı. Kendini "insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendirmek için içerik üreten bir yazar, blogger, vlogger ve influencer" şeklinde tanımlayan Can Aydoğmuş, sosyal medya içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşırken, astroloji ile spiritüel dönüşümü bir arada ele alan yaklaşımıyla da tanınmaktadır.

CAN AYDOĞMUŞ FENERBAHÇE YORUMU

Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları özellikle 2018 yılında yaptığı bir değerlendirme sonrası sık sık hatırlatılıyor. Aydoğmuş o dönemki açıklamasında, sarı-lacivertli kulübün 2025'in 16 Aralık tarihinden sonra, yani 2026 itibarıyla 2031'e kadar güçlü bir döneme gireceğini söylemişti. Bu sözler, 2025 Aralık ayına yaklaşılmasıyla taraftarlar arasında yeniden konuşulmaya başlandı.

Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe yorumu, kulübün geleceğine ilişkin astrolojik bir okuma niteliği taşırken, açıklamanın videosu sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
