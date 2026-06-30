Asgari ücrete ara zam var mı, SON DAKİKA ara zam olacak mı?

Temmuz ayı öncesinde milyonlarca çalışan, asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağına dair gelişmeleri takip ediyor. Asgari ücrete ara zam var mı? Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayına göre oluşan 6 aylık zam farkı doğrultusunda zam yapılacak olması, asgari ücretle ilgili soruların da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yıl içinde ek zam yapılmış, bu kapsamda çalışanların maaşları Ocak ayının ardından ikinci kez artırılmıştı. Ancak 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Temmuz ayında asgari ücrete ek zam ya da ara zam yapılmadı. Bu nedenle Temmuz ayı yaklaşırken çalışanların gündeminde, yeni bir ara zam kararının alınıp alınmayacağı yer alıyor.

Yasal düzenlemelere göre asgari ücrete en geç iki yılda bir defa zam yapılması gerekiyor. Bununla birlikte bu tarih daha erkene çekilebiliyor ve ara zam kararı alınması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yeni bir karar verebiliyor. Asgari ücrete ara zam yapılması gibi bir zorunluluk bulunmadığı için bir sonraki asgari ücret zammının zorunlu olarak 2028 yılında yapılması gerekiyor. Ancak ara zam kararı alınırsa komisyonun toplanıp asgari ücrette artış yapması mümkün olabiliyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bir sonraki zammın 2027 Ocak ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir karar ya da açıklama bulunmuyor. Son gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla Ocak 2026’da asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı ve net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Bu kararın ardından Temmuz ayında ek bir artış yapılıp yapılmayacağına dair beklentiler, özellikle enflasyon oranlarındaki yükseliş ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Asgari ücret zammının belirlenmesiyle ilgili resmi olarak baz alınan tek bir veri bulunmadığı için olası bir zam oranına ilişkin kesin bir rakam da bilinmiyor. 2022 ve 2023 yıllarında üst üste iki kez yıl içinde zam yapılmış olması, çalışanlar tarafından hatırlanırken son üç yılda asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu nedenle asgari ücrette yeni bir artış olup olmayacağı, ancak resmi açıklama yapılması ya da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması halinde netlik kazanacak.