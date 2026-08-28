Antalyaspor Sarıyer CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Sarıyer maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Antalyaspor Sarıyer nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Antalyaspor Sarıyer maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

ANTALYASPOR - SARIYER NEREDE İZLENİR?

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ANTALYASPOR SARIYER MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Sarıyer maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Sarıyer maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

ANTALYASPOR SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Antalyaspor Sarıyer maçı Antalya şehrinde bulunan Corendon Airlines Park isimli stadyumda oynanacak.