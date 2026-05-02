Amedspor Süper Lig'e çıktı mı, yükseldi mi? Amedspor şampiyon mu oldu?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Iğdır FK ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma, hem skor hem de sıralama açısından belirleyici bir mücadeleye dönüştü.

AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, NE OLDU?

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Iğdır FK, henüz 6. dakikada Fofana’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Amedspor 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın attığı golle karşılık verdi ve skor eşitlendi. İlk yarının son anlarına doğru VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Amedspor, Mbaye Diagne’nin 45+1. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak ilk yarının son sözünü Iğdır FK söyledi ve Güray Vural’ın köşe vuruşundan doğrudan fileleri bulduğu golle devre 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi. Amedspor, 49. dakikada Dia Saba’nın golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Iğdır FK, 80. dakikada Atakan Çankaya’nın golüyle skoru yeniden dengeye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Iğdır FK sezonu 49 puanla tamamladı.

AMEDSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Sezonun son haftasında alınan beraberlik sonrası Amedspor puanını 74’e yükseltti. Aynı puana sahip olan Esenler Erokspor ile arasındaki sıralama ikili averajla belirlendi. Bu avantaj sayesinde Amedspor ligi ikinci sırada tamamladı ve Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Ligi aynı puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor ise play-off aşamasında doğrudan final etabına kaldı.