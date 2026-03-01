ALTIN REKOR KIRDI: Gram altın ne kadar oldu, altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Son günlerde piyasalar adeta nefesini tuttu. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Bu hızlı değişim ne anlama geliyor? Uzmanlar ne diyor, piyasalar nasıl şekillenecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Evet, altın fiyatları ciddi şekilde yükseldi. İran'da dini lider Hamaney'in öldürülmesi ve ABD ile İsrail'in operasyonları sonrası bölgede artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu durum, Türkiye'de de altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Kuyumcularda gram altın, yükselişin etkisiyle 8.250 TL seviyesine ulaştı. Cumartesi sabahı 7.600 TL civarında başlayan fiyatlar, artan alımlarla birlikte bu yeni zirveye çıktı.

ALTIN REKOR MU KIRDI?

Evet, gram altın son dönemin en yüksek seviyelerinden birine çıkarak rekor kırmış oldu. Bu artış, hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmesinden kaynaklanıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Evet, gümüş fiyatları da altındaki yükselişi takip ederek değer kazandı. Artan talep ve bölgesel riskler, gümüş fiyatlarının yükselmesine önemli katkı sağladı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş, yükseliş süreciyle birlikte 155 TL'ye ulaştı. Uzmanlar, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelerin gümüş fiyatlarını orta ve uzun vadede de etkilemeye devam edebileceğini belirtiyor.