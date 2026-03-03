Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

3 Mart 2026 Salı günü altın piyasalarında gözlenen hareketler, hem yerel hem de küresel dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor. Türkiye'de gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altın ürünleri, dalgalı bir seyir izlerken bazı piyasalar düşüş eğilimi gösteriyor. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

İç piyasada fiyatlardaki geri çekilmenin temel sebepleri arasında zayıf fiziki talep ve kar satışları öne çıkıyor. Bazı kuyumcular, stok yönetimi ve fiyat dengesi sağlamak amacıyla satışlarını artırırken, tüketicilerin alım iştahının düşük olması da fiyatların baskı altında kalmasına yol açıyor. Gram altın, 2 Mart sabahı 7.460 TL civarında işlem görürken, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların belirsizlikten kaynaklı temkinli hareket ettiğini gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşün bir diğer nedeni de yerel piyasalardaki ekonomik veriler ve likidite koşulları. TL bazında fiyatların geri çekilmesi, döviz kuru ve faiz oranlarının yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediği bir ortamda gerçekleşiyor. Bu durum, kısa vadeli kar satışlarını tetikleyerek düşüşleri hızlandırabiliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının gelecekteki seyrini değerlendirmek için sadece iç piyasaya bakmak yeterli değil. Küresel piyasalar, altın için çelişkili sinyaller veriyor. Özellikle ABD-İsrail ve İran arasında süregelen jeopolitik riskler, güvenli liman talebini artırarak uluslararası altın ons fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor.

Yatırımcılar, jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik göstergeler arasında dengeli bir strateji izlemek durumunda. İç piyasada talep zayıflığı ve kar satışları altını kısa vadede baskılasa da, uluslararası piyasalardaki riskler uzun vadede fiyatları destekleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle altın düşmeye devam edecek mi sorusunun yanıtı, hem iç piyasa trendlerine hem de küresel risk algısına bağlı olarak şekilleniyor.

Küresel veriler ve ons altın fiyatındaki dalgalanmalar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen kritik göstergeler arasında yer alıyor. İç piyasada fiyatların düşmesine rağmen uluslararası piyasaların yüksek seviyelerde seyretmesi, altının kısa vadeli dalgalanmalara karşı dayanıklı bir yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.