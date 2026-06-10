Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın daha da düşer mi? 10 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların temkinli duruşu, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın piyasalarında aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde değer kaybı yaşandı. Peki, altın neden düşüyor? Altın daha da düşer mi? 10 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Çarşamba günü külçe altın, ons başına 4.175 dolar seviyesinin altına gerileyerek yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Önceki seansta da yüzde 1,6 düşüş yaşayan altın, böylece üst üste dördüncü işlem gününde de negatif seyir izledi.

Piyasalarda fiyatlamaları etkileyen unsurlar arasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler öne çıkıyor. ABD'nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran'a saldırı düzenlemesi sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükselirken, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların risk altına girdiği değerlendiriliyor. Son çatışmaların kırılgan ateşkesi tehdit etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskini artırması da küresel piyasalarda yakından izleniyor.

Analistler ayrıca, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör stratejisi benimsediğini vurguluyor. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası yönelimine ilişkin önemli sinyaller verebileceği belirtilirken, piyasalardaki fiyat hareketlerinin de bu beklentiler doğrultusunda şekillendiği kaydediliyor.

ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın piyasalarında son günlerde görülen geri çekilme yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Uzman değerlendirmelerine göre piyasalar şu aşamada hem jeopolitik gelişmeleri hem de ekonomik verileri yakından takip ediyor.

Özellikle İsrail-İran hattında sağlanan ateşkesin sürdürülebilir olup olmayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bunun yanında bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor.

10 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla Kapalı Çarşı'da işlem gören güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Gram Altın Fiyatı

Alış: 6.203,24 TL

Satış: 6.204,18 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 10.181,00 TL

Satış: 10.310,00 TL

Kapalı Çarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının yanı sıra yarım altın ve tam altın fiyatları da canlı ekonomi verileri üzerinden anlık olarak takip edilmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve ekonomik veri akışı altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

NOT: Haberimizde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.