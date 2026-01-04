Alperen Şengün sakatlandı mı? Alperen Şengün neden sakatlandı, kaç maç oynayamayacak?

NBA'de Houston Rockets'ın kilit isimlerinden biri olan Alperen Şengün'le ilgili gelişmeler spor gündemini hareketlendirdi. Dallas Mavericks maçının henüz başında yaşanan sakatlık sonrası milli oyuncunun oyunu terk etmesi, "Alperen Şengün'ün durumu ne?", "Sakatlığın nedeni ne?" ve "Ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?" sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN SAKATLANDI MI?

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'e 110-104 mağlup olduğu NBA maçında sakatlandı. Karşılaşmaya ilk beş başlayan Alperen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

ALPEREN ŞENGÜN NE ZAMAN SAKATLANDI?

Alperen Şengün, maçın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon sırasında sakatlandı. American Airlines Center'da oynanan mücadelenin başında ribaunt mücadelesine girerken talihsiz bir an yaşadı.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN SAKATLANDI?

Genç oyuncu, ribaunt mücadelesi sırasında sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yaşadığı ağrı sonrası kenara gelen Alperen Şengün, sağlık ekibinin kontrolünün ardından karşılaşmaya devam edemedi.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu milli basketbolcudur. NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen, All-Star seviyesinde gösterdiği performansla ligin dikkat çeken uzun oyuncuları arasında yer alıyor. Hem hücumdaki üretkenliği hem de ribaund katkısıyla öne çıkan Alperen Şengün, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.