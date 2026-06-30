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Almanya Paraguay maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Almanya Paraguay golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Almanya Paraguay maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Almanya Paraguay golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Almanya Paraguay Dünya Kupası maçı kaç kaç? Almanya Paraguay kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Almanya Paraguay canlı maç anlatımı ve Almanya Paraguay kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Almanya Paraguay kaç kaç? Almanya Paraguay canlı maç anlatımı ve Almanya Paraguay kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALMANYA PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Paraguay maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ALMANYA PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE

Almanya Paraguay maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALMANYA PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Paraguay maçı bu akşam saat 23.30 itibariyle başlayacak.

ALMANYA PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Almanya Paraguay maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
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