Almanya Paraguay maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Almanya Paraguay golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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ALMANYA PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Almanya Paraguay maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
ALMANYA PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE
Almanya Paraguay maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALMANYA PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Paraguay maçı bu akşam saat 23.30 itibariyle başlayacak.
ALMANYA PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Almanya Paraguay maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.