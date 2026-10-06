Ali Emre Ballı kimdir, Ali Emre Ballı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

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Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınan Ali Emre Ballı, ölüm haberinin ardından en çok araştırılan isimler arasına girdi. Son dönemde fon soruşturmasına ilişkin haberlerde de adı geçen Ballı hakkında "Ali Emre Ballı nereli, hangi okuldan mezun oldu, evli miydi, kaç çocuğu vardı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Ali Emre Ballı'nın hayatı, eğitimi ve kariyerine dair ayrıntılar haberimizde.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanı ve yöneticiydi. Uzun yıllar banka dışı finans sektöründe üst düzey görevler üstlenen Ballı, sektörün tanınan isimleri arasında yer alıyordu. Ballı'nın hayatını kaybetmesinin ardından, iş insanının hayatı ve kariyeri kamuoyunun gündemine geldi.

ALİ EMRE BALLI KAÇ YAŞINDAYDI, ASLEN NERELİ?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Ballı, 1980 doğumlu olması nedeniyle 45-46 yaşlarındaydı. İlk ve ortaöğrenimini memleketi Mersin'de tamamladı.

EĞİTİM HAYATI

Üniversite eğitimi için Sakarya'ya giden Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mühendislik eğitimi almasına rağmen Ballı'nın kariyeri, zamanla bambaşka bir alan olan finans sektöründe şekillendi.

TEKNOLOJİDEN FİNANSA UZANAN KARİYER

Mezuniyetinin ardından bir süre teknoloji sektöründe çalışan Ballı, 2001 yılında kendi şirketlerini kurarak girişimcilik hayatına adım attı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ağırlıklı olarak banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi.

ALİ EMRE BALLI'NIN MESLEĞİ NEYDİ?

Mühendislik eğitimi alan Ali Emre Ballı, iş hayatını iş insanı ve üst düzey yönetici olarak sürdürdü. Adil Katılım Bankası ve Adil Varlık Yönetim başta olmak üzere Adil grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin'in de ortakları arasında yer alan Ballı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyordu.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Ali Emre Ballı, banka dışı finans sektörünün çatı kuruluşu olan Finansal Kurumlar Birliği'nde de uzun yıllar görev aldı. Birlik bünyesinde önce Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Ballı, daha sonra Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

SPOR YÖNETİMİNDE DE YER ALDI

İş hayatının yanı sıra spor yönetimine de ilgi duyan Ballı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Ali Emre Ballı'nın adı son dönemde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin haberlerde de gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Ballı hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmış, ancak alınan ifadeler ve toplanan deliller çerçevesinde bu tedbir kısa süre içinde kaldırılmıştı.

ALİ EMRE BALLI EVLİ MİYDİ?

Ali Emre Ballı'nın özel hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgiler oldukça sınırlı. Ballı'nın evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.

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