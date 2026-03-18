Akın Gürlek'in mal varlığı ne kadar? Akın Gürlek'in serveti ne kadar?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde hakkında gündeme gelen mal varlığı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel tarafından gündeme getirilen belgelerle ilgili sorulara yanıt veren Gürlek, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, belgelerin sahte ve düzmece olduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Akın Gürlek'in mal varlığı nedir? Adalet Bakanı Akın Gürlek'in serveti ne kadar? Detaylar...

AKIN GÜRLEK'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Bakan Gürlek açıklamasında, "O belgeler sahte, düzmece belgeler. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon TL değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'İN SERVETİ NE KADAR?

Akın Gürlek'in serveti ile ilgili ortaya atılan iddialar, özellikle sosyal medya ve bazı haber mecralarında hızla yayıldı. Ancak Gürlek'in açıklamalarına göre, bu tür rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bakan, taşınmazlarının toplam değerinin 3-4 milyon TL civarında olduğunu belirtti. Özellikle Tuzla'daki taşınmazının değeri üzerinden ortaya atılan "30 milyon TL" iddialarının tamamen yanlış olduğunu vurguladı.

Gürlek'in açıklaması, servet tartışmalarını netleştirirken, aynı zamanda belgelerin sahte olduğuna dikkat çekiyor. Bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve dava açılacağını duyurdu.