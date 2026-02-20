Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 20 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
20 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeler, sürücüler için öncelikli konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilerken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını dikkatle izliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 20 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

20 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında temkinli bir izleme süreci sürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin yakın takibinde. Şehirlere göre değişiklik gösterebilen fiyatlar ve piyasadaki son gelişmelerle ilgili tüm detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

20 Şubat Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL
  • Ankara : 56,11 TL
  • İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL
  • Ankara: 58,50 TL
  • İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL
  • Ankara: 29,30 TL
  • İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

Sahra Arslan
500

