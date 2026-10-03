Ahmet Çakar doktor mu, tıp mezunu mu? Ahmet Çakar ne doktoru?

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Ahmet Çakar, futbol hakemliği ve spor yorumculuğuyla tanınmasının yanı sıra tıp eğitimi almış bir isimdir. Peki Ahmet Çakar gerçekten doktor mu, tıp fakültesinden mezun mu ve hangi alanda doktorluk yapmıştır? Detaylar...

AHMET ÇAKAR DOKTOR MU?

Evet. Ahmet Çakar tıp doktorudur. Tam adı Ahmet Murat Çakar olan Çakar, 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı. Mezuniyetinin ardından hekim olarak görev yaptığı, biyografik kaynaklarda yer alıyor.

Ahmet Çakar'ın doktorluk mesleğinin yanı sıra uzun yıllar futbol hakemliği yapması ve sonrasında spor yorumculuğuyla tanınması, kamuoyunda mesleğiyle ilgili merak oluşmasına neden oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtlarında da Ahmet Çakar'ın hakemlik geçmişi doğrulanabiliyor.

AHMET ÇAKAR TIP MEZUNU MU?

Evet. Ahmet Çakar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi'nin yayımladığı gazeteciler rehberinde de Çakar'ın İstanbul Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldığı belirtiliyor.

Habertürk'ün biyografisinde ise Çakar'ın 1980 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydolduğu ve fakülteyi tamamladıktan sonra doktor olarak göreve başladığı aktarılıyor.

AHMET ÇAKAR NE DOKTORU?

Ahmet Çakar'ın pratisyen hekim olarak görev yaptığı bilgisi çeşitli biyografik kaynaklarda yer alıyor. 1986 yılında pratisyen hekim olarak göreve başladığı belirtiliyor.