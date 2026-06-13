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ABD Paraguay hangi kanalda? ABD Paraguay maçını hangi kanal veriyor, CANLI nerede izlenir?

ABD Paraguay hangi kanalda? ABD Paraguay maçını hangi kanal veriyor, CANLI nerede izlenir?
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ABD Paraguay maçı hangi kanalda belli oldu. ABD Paraguay Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi ABD Paraguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, ABD Paraguay maçını hangi kanal veriyor? İşte ABD Paraguay maçı yayın bilgisi!

ABD Paraguay Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi ABD Paraguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, ABD Paraguay maçını hangi kanal veriyor? İşte ABD Paraguay maçı yayın bilgisi!

ABD PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD Paraguay maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. ABD Paraguay maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ABD PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD Paraguay maçı bu akşam saat 04.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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