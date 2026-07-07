ABD Belçika CANLI İZLE! ABD Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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ABD BELÇİKA CANLI İZLE

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ABD BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

ABD Belçika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Belçika maçı bu akşam saat 03.00 itibariyle başlayacak.

ABD BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

ABD Belçika maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.

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