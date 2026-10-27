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A SPOR CANLI İZLE: Etimesgut Gaziantep FK maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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A SPOR CANLI İZLE: Etimesgut Gaziantep FK maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Etimesgutspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Etimesgutspor-Gaziantep FK karşılaşmasının yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Etimesgut Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? A Spor canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgutspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kupada oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Etimesgut Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

ETİMESGUT GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgutspor ile Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadele, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma Ankara'daki Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor.

A SPOR CANLI İZLE

Etimesgutspor-Gaziantep FK maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor üzerinden takip edebiliyor. Mücadele A Spor ekranlarında şifresiz yayınlanıyor. İzleyiciler, A Spor'un resmi yayın platformları üzerinden de canlı yayın seçeneklerini kontrol edebiliyor.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ETİMESGUT GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 13.30'da başladı. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetiyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026

A Spor'u uydu üzerinden izlemek isteyenler, güncel frekans bilgilerini kullanarak kanal araması yapabilir. A Spor'un Türksat 4A uydusundaki frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12207 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı (SR): 27500

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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