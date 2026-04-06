7 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları! 7 Nisan Benzine, motorine, mazota ZAM veya İNDİRİM var mı, bekleniyor mu?

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

06.04.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 62,60 TL

Motorin TL/lt: 77,47 TL

Fuel Oil TL/Kg: 49,64 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Motorine 7,67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yapılması planlanan zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen zam kararı yürürlüğe alınmadı. Bu kapsamda benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira olarak planlanan artış uygulanmayacak.

Zam iptalinin ardından büyük şehirlerde mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 62,60 lira, motorinin litresi 77,47 lira seviyesinde kalacak. Ankara’da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira; İzmir’de ise benzin 63,85 lira, motorin 78,87 lira olarak satışa devam edecek.

Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.